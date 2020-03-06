You Tube'dan Corona Virüsü Kararı!

Youtube corona virüs hakkında pek çok yanlış bilginin yer aldığı videoların ardından corona virüs hakkında çekilen videolardan reklam geliri elde edilmesini yasakladı. Yani konu hakkında bilgisi olup olmadığına bakılmaksızın corona virüsü hakkında video çekenler bu videolardan para kazanamayacak.

Corona virüsü hakkında pek çok asılsız videonun dolaşımda olması sebebiyle Youtube corona virüsle ilgili reklamlardan içerik üreticilerinin para kazanmamasına karar verdi.

Youtube'un reklam yayınlama rehberi doğrultusunda bir kişinin hayatını kaybetmesi gibi büyük trajik olaylar reklam yayınlanması için uygun olarak görülmeyebiliyor.

The Verge’de yer alan habere göre Firmanın ürün müdürü Tom Leung, “Corona virüsü hassas bir konu. Virüs hakkındaki videolar aksi bir açıklamaya kadar içerik üreticilerine para kazandırmayacak” diyor.

Bazı içerik üreticileri ise videolarında ‘corona virüs' sözcüğünü kullanmadan virüs hakkında videolar çekerek yapay zekayı kandırmaya çalışıyor fakat bu yöntem işe yaramıyor.

Profesyonel haber kanallarının corona virüs hakkındaki yayınlarından reklam olmaya devam edecek çünkü söz konusu kanallar reklamları kendileri sağlıyor.

Youtube 2019 yılında 15 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.