YouTube'a rekor ceza!

YouTube, yakın zamanda çocuk haklarını ihlal ettiği için çokça eleştiriye hedef olmuştu. ABD Hükümeti, 13 yaşından küçük çocuklar üzerinden YouTube ve Google'a rekor ceza kesti.

Video platformu YouTube, uzun süredir yayın politikası ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisi nedeniyle eleştiriliyor.

Platformun üzerinde dolanan kara bulutların en önemli nedenlerinden biri de, YouTube ve Google'ın çocukları hedeflemesi ve takip etmesi.

ABD Hükümeti, bu nedenle YouTube'a ağır bir ceza kesti.

ABD'ye göre YouTube, uygun olmayan şekillerde 13 yaşından küçük çocuklara, esasen yetişkinleri hedeflemesi gereken videoları izletmeye çalışıyor.

Yetişkinler için içerik üreten kanalların belli başlı videolarını 13 yaşından küçük çocuklara da ulaştıran YouTube, inceleme altında.

Platform, hem algoritması hem de hedefleme çalışmaları nedeniyle bu incelemeye tabi tutuldu ve hata yaptığı belirlendi.