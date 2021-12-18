YSK Adayları geçici olarak ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Milletvekilliği adaylığına yapılan başvuruları, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilân etti.

YSK’nın 10 numaralı duyurusunda, ilan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itirazın 19 ve 20 Aralık 2021 tarihlerinde saat 08.00’den 17:00’e kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna yapılabileceği duyuruldu.

YSK ‘nın geçici olarak ilan ettiği adaylar