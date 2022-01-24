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YSK, barajı aşan siyasal partileri ilan etti

YSK, barajı aşan siyasal partileri ilan etti

YSK, barajı aşan siyasal partileri ilan etti

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Yüksek Seçim Kurulu(YSK), barajı aşan siyasal partileri ilan etti

 YSK,23 Ocak 2022 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 133 A maddesi uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde kullanılan geçerli oyların %5’inden fazlasını alarak barajı aşan siyasal partileri ilan etti

İşte Partiler :

Ulusal Birlik Partisi

 Cumhuriyetçi Türk Partisi

Demokrat Parti

Halkın Partisi

Yeniden Doğuş Partisi 

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