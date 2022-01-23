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YSK Başkanı Şefik partilerin oy dağılımlarını açıkladı

YSK Başkanı Şefik partilerin oy dağılımlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 318 sandığın açıldığını kaydererek, partilerin oy dağılımlarını açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 318 sandığın açıldığını kaydererek, partilerin oy dağılımlarını açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) %41.18 oy oranı ile 24,

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 30.83 oy oranı ile 19

Demokrat Parti (DP): % 7.88 oy oranı ile 3

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.52

Bağımsızlık Yolu (BY): %1.65

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %7.07 oy oranı ile 3,

Halkın Partisi (HP): % 6.06 oy oranı ile 1 milletvekili,

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.78

BRTK

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