YSK Başkanı Şefik partilerin oy dağılımlarını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 318 sandığın açıldığını kaydererek, partilerin oy dağılımlarını açıkladı.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 318 sandığın açıldığını kaydererek, partilerin oy dağılımlarını açıkladı.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) %41.18 oy oranı ile 24,
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 30.83 oy oranı ile 19
Demokrat Parti (DP): % 7.88 oy oranı ile 3
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.52
Bağımsızlık Yolu (BY): %1.65
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %7.07 oy oranı ile 3,
Halkın Partisi (HP): % 6.06 oy oranı ile 1 milletvekili,
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.78
BRTK
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