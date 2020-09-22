YSK vatandaşların nerede oy kullanacaklarını mahkemelerin web sitelerinden öğrenebileceğini duyurdu

üksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması için vatandaşların, http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinden nerde oy kullanacaklarını öğrenebileceğini duyurdu. YSK, vatandaşların, iki adresteki ‘Nerede oy kullanacağım’ linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebileceklerini belirtti. YSK tarafından yapılan duyuruya göre, İlçe Seçim Kurulları yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla genel bir takım tedbirler de aldı. Ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin, 9 Ekim Cuma gününe kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabilecek. Açıklamaya göre İlçe Seçim Kurulları’nın telefon numaraları şöyle:

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu : 227 30 47

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu : 366 40 68

Girne İlçe Seçim Kurulu : 815 72 46

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu : 714 25 92

İskele İlçe Seçim Kurulu : 371 35 95

Lefke İlçe Seçim Kurulu : 714 25 93