YSK'DA OY SAYMA İŞLEMİ SONA ERDİ!
Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) dün yapılan milletvekilliği genel seçiminin kesin sonuçları açıklanması için oy sayma işlemi tamamlandı.
Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere sandığa gitti.
YSK’nin resmi verilerine göre tüm sandıklar açıldı.
Buna göre resmi sonuçlar şu şekilde:
Açılan Sandık Oranı: %100
Açılan Sandık Sayısı: 719 / 719
Oy Kullanan Seçmen Sayısı:126196
Ülke Geneli Katılım Oranı:%66.2
Seçmen Sayısı:190553
Geçerli Oy Sayısı:5360149
ÜLKE GENELİ OY ORANI
UBP: % 35.58
CTP: % 20.92
HP: % 17.08
TDP: % 8.64
YDP: % 7.00
DP: % 7.84
TKP: % 2.68
MDP: % 0.13
***
BÖLGELERE GÖRE OY ORANI
LEFKOŞA
UBP: % 35.39
CTP: % 21.00
HP: % 17.23
TDP: % 8.75
YDP: % 6.95
DP: % 7.83
TKP: % 2.73
MDP: % 0.13
***
GAZİMAĞUSA
UBP: % 35.68
CTP: % 20.94
HP: % 16.99
TDP: % 8.65
YDP: % 7.03
DP: % 7.84
TKP: % 2.77
MDP: % 0.11
***
GİRNE
UBP: % 35.57
CTP: % 20.84
HP: % 17.16
TDP: % 8.80
YDP: % 7.03
DP: % 7.86
TKP: % 2.57
MDP: % 0.18
***
GÜZELYURT
UBP: % 35.93
CTP: % 21.22
HP: % 16.94
TDP: % 8.33
YDP: % 7.02
DP: % 7.83
TKP: % 2.63
MDP: % 0.11
***
İSKELE
UBP: % 35.99
CTP: % 20.97
HP: % 17.01
TDP: % 8.38
YDP: % 7.07
DP: % 7.84
TKP: % 2.60
MDP: % 0.14
***
LEFKE
UBP: % 35.95
CTP: % 20.61
HP: % 17.14
TDP: % 8.47
YDP: % 7.01
DP: % 8.07
TKP: % 2.61
MDP: % 0.14
Star Kıbrıs
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