YSK'DA OY SAYMA İŞLEMİ SONA ERDİ!

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere sandığa gitti.

YSK’nin resmi verilerine göre tüm sandıklar açıldı.

Buna göre resmi sonuçlar şu şekilde:

Açılan Sandık Oranı: %100

Açılan Sandık Sayısı: 719 / 719

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:126196

Ülke Geneli Katılım Oranı:%66.2

Seçmen Sayısı:190553

Geçerli Oy Sayısı:5360149

ÜLKE GENELİ OY ORANI

UBP: % 35.58

CTP: % 20.92

HP: % 17.08

TDP: % 8.64

YDP: % 7.00

DP: % 7.84

TKP: % 2.68

MDP: % 0.13

***

BÖLGELERE GÖRE OY ORANI

LEFKOŞA

UBP: % 35.39

CTP: % 21.00

HP: % 17.23

TDP: % 8.75

YDP: % 6.95

DP: % 7.83

TKP: % 2.73

MDP: % 0.13

***

GAZİMAĞUSA

UBP: % 35.68

CTP: % 20.94

HP: % 16.99

TDP: % 8.65

YDP: % 7.03

DP: % 7.84

TKP: % 2.77

MDP: % 0.11

***

GİRNE

UBP: % 35.57

CTP: % 20.84

HP: % 17.16

TDP: % 8.80

YDP: % 7.03

DP: % 7.86

TKP: % 2.57

MDP: % 0.18

***

GÜZELYURT

UBP: % 35.93

CTP: % 21.22

HP: % 16.94

TDP: % 8.33

YDP: % 7.02

DP: % 7.83

TKP: % 2.63

MDP: % 0.11

***

İSKELE

UBP: % 35.99

CTP: % 20.97

HP: % 17.01

TDP: % 8.38

YDP: % 7.07

DP: % 7.84

TKP: % 2.60

MDP: % 0.14

***

LEFKE

UBP: % 35.95

CTP: % 20.61

HP: % 17.14

TDP: % 8.47

YDP: % 7.01

DP: % 8.07

TKP: % 2.61

MDP: % 0.14

Star Kıbrıs