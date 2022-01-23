YSK'nın açılan 559 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
YSK'nın açılan 559 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
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KKTC'de YSK'nın açılan 559 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 559
Oy Kullanan Seçmen: 83411
KKTC Geneli Geçerli Oy: 3491730
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) %39.82
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 31,41
Demokrat Parti (DP): % 7.66
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.52
Bağımsızlık Yolu (BY): %1.87
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %6.94
Halkın Partisi (HP): % 6.53
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %4.23
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