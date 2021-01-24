YTB Başkanı Eren:Türkiye burslarına KKTC’den çok fazla başvuru bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nde yurtdışında Türkler, soydaş ve akraba toplulukları ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilere yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini yerine getirmek amacıyla 2010 yılında kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, başkanlığın faaliyetlerini ve Kuzey Kıbrıs'la ilgili projelerini BRT'ye anlattı.

Eren, başkanlık olarak çok farklı coğrafyalarda soydaşlar ve akrabalara hizmet götürmek gayretinde olduklarını söyledi. Eren, kendileri için çok farklı bir anlamı ifade eden ve diğer soydaş akraba toplulukları coğrafyalarından çok daha derin bir bağa sahip oldukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinin çok yakın bir tarihte herkesin zihnine nakış gibi işlendiğini belirterek, bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptıkları projelerden büyük bir keyif ve haz aldıklarını ifade etti.

KKTC'deki sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın bir ilişki içerisinde olduklarını aktaran Eren, Kıbrıs'tan gençleri Türkiye'de tecrübe paylaşımı programına götürdüklerini, Londra başta olmak üzere İngiltere'deki diaspora ile dernekler ve federasyonlar üzerinden oradaki Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs'a getirdiklerini söyledi. Türkiye bursları projesini çok önemsediklerine vurgu yapan Başkan Eren, Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak dünyanın 170 ülkesinden uluslararası öğrencileri misafir ettiklerini, bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden son 10 yılda 600'e yakın öğrenciyi burslandırdıklarını kaydetti.

Eren, 2020 yılında 92 öğrenciyi burslandırdıklarınıbelirterek, bunun da Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği önem ve ehemmiyeti gösterdiğini söyledi. Başkan Eren şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs'ın en başarılı öğrencilerinin başka ülkelere değil 3. ülkelere değil de başta İngiltere olmak üzere Türkiye'ye nasıl getirilip kanalize edilebileceğini konuştuk. A Level seviyesinde en başarılı öğrencileri Türkiye'ye getirmek istediğimizi söyledik. Bu anlamda bir protokol yaptık. 40 öğrenci de bu kapsamda burslandırıldı.

Bununla beraber 92 rakamını yakalamış olduk. Ve Kıbrıs'taki liselerden başarıyla mezun olan derece yapıp ve dünyanın farklı yerlerindeki iyi üniversitelerine gitme imkanı yakalamışken Türkiye'de bizim sunduğumuz imkanlarla Türkiye'ye gelen öğrenci arkadaşlarımız oldu. Bu kapsamda da 2020-2021 yılında da Türkiye burslarına Kıbrıs'tan çok fazla sayıda başvuru bekliyoruz." Türkiye bursları için www.türkiyeburslari.gov.tr adresinden çok detaylı bir şekilde bilgi alınabileceğini aktaran Başkan Eren, geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs'tan başvuru sayısının 390 olduğunu bu yıl 1000'e yakın başvuru almak istediklerini, 10 Şubat'a kadar başvuruların devam ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne haksız bir karartmave ambargo olduğunun altını çizen Abdullah Eren "Bugünlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın girişimleriyle dillendirdiği iki devletli çözüm anlayışının çok haklı bir arayış olduğunu uluslararası arenadan da ses bulacağını düşünüyoruz. İngiltere'deki Kıbrıs diasporası'nın buna katkısı olacaktır. Eminiz ki Türkiye'de eğitim almış Kıbrıs Türklerinin de bu mücadeleye bu davaya katkıları olacaktır. Kıbrıs'ın inşaallah çok uzun sürmeyecek ama iyi bir enerji odaklanma gerektirecek bağımsızlık mücadelesinde biz de vereceğimiz burslarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devamedeceğiz" dedi.