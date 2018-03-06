YÜCEL TEMİNATI ÖDEYEMEDİ!

Girne'de narkotik ekipleri tarafından Salih Hasgemici ve Serdar Ersoy'a uyuşturucu madde verdiği gerekçesi ile tutuklanan Aytekin Yücel, Girne'nin ardından dün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde de yargıç karşısına çıkarıldı.

Nadire Bahadi

Girne’de 25 Şubat tarihinde Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan Salih Hasgemici ile Serdar Ersoy’un tutuklanmasının ardından söz konusu şahıslara 400 TL karşılığında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Aytekin Yücel dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Zanlı Yücel aleyhindeki polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” davalarından önce Girne’de ardından suçun Mağusa’da işlenmesi nedeni ile Mağusa’da teminata bağlandı.

Zanlı Aytekin Yücel’in yurt dışına çıkışını yasaklayıp kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat veren mahkeme, zanlının 3 bin TL nakdi teminat yatırmasına ayrıca KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Yücel hükümsüz tutuklu olarak 1 ayı geçmemek üzere merkezi cezaevine gönderildi.

POLİS SORUŞTURMASINI TAMAMLADI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Atabek mahkemede verdiği ifadesinde, 25 Şubat 2018 tarihinde Girne’de Salih Hasgemici ve Serdar Ersoy’un tasarrufunda 1 gram 269 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını açıkladı. Yürütülen soruşturmada zanlıların söz konusu uyuşturucu maddeleri Mağusa’da 400 TL karşılığında zanlı Aytekin Yücel’den aldıklarının öğrenildiğini belirten Atabek, 27 Şubat 2018 tarihinde zanlı Yücel’in Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlının üzerinde yapılan aramada 155 milligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madenin bulunup emare alındığını söyleyen Atabek, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Zanlı Yücel aleyhinde “Kanunsuz uyuşturucu maddealme, verme ve tasarruf” davalarının getirildiğini belirten Atabek, zanlının davalarını kabul ettiğini söyledi.

Kıbrıs Postası