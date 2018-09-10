Giydiği gömlekler ve gür saçlarıyla dikkat çeken şarkıcı Edis Görgülü, saçlarını 3 numara kestirdi. Şarkıcının yeni saçlarını gören ünlü isimler Edis'i yorum yağmuruna tuttu. En ilginç yorumu ise "Yuh hayvan" diyerek Serel Yereli yaptı.