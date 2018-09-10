"Yuh hayvan!"
Şok yorum!
Giydiği gömlekler ve gür saçlarıyla dikkat çeken şarkıcı Edis Görgülü, saçlarını 3 numara kestirdi. Şarkıcının yeni saçlarını gören ünlü isimler Edis'i yorum yağmuruna tuttu. En ilginç yorumu ise "Yuh hayvan" diyerek Serel Yereli yaptı.
Şarkılarındaki başarıyla adından göz ettiren genç şarkıcı Edis Görgülü saçlarını kestirdi. Giydiği renkli ve desenli gömlekler dikkat çeken şarkıcının saçlarını niye kestirdiği ise bilinmiyor.
KISA SAÇLARI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Genç şarkıcının saçlarını kısacık kestirmesi kimi hayranları tarafından çok beğenilse de kimileri tarafından beğenilmedi.
ÜNLÜLER YORUM YAĞDIRDI
Edis'in yeni saçlarını gören eski Survivor yarışmacısı Ece Begüm Yücütan, "Yavrum benim be" yorumunu yaparken yeni single çıkaran Serel Yereli "Yuh hayvan" yorumunu yaptı. Bunun yanı sıra popçu Gülşen, YouTuber Berkcan Güven, Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic yorum yaptı.
"ASKERLİKLE İLGİSİ YOK"
Şarkıcının saçlarını 3 numara kestirmesinin ardından akıllara 'Askere mi gidiyor?' sorusu geldi. Ancak bir takipçisinin askerlik sorusuna cevap veren Edis, "İlgisi yok" dedi.
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