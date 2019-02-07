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YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU!

YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU!

Kötü hava koşulları nediyle yük gemisi karaya vurdu!

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Ülkemizi etkisi altına alan Kötü hava koşulları nedeniyle Mağusa Limanı yanındaki Gülseren askeri kışla önünde Salim isimli yük gemisi karaya vurdu.
Mürettebat Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Kurtarma ekipleri ile vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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