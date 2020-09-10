Yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı
Yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Girne’de sakin Yasin Ahmad (E-3), kalmakta olduğu apartmanın 3. katındaki dairenin penceresinden aşağıya düştü.
3 metre yükseklikten binanın alt kısmında bulunan depo binası, ordan da yine 3 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk, ağır şekilde yaralandı.
Yasin Ahmad Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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