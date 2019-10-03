YÜKSELİŞE GEÇEN DOLARSA SON DURUM...
Dolar...
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Dolar - euro kaç TL? 3 kim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar, 3 Ekim 2019 sabahına 5,7046 lira alış fiyatı, 5,7115 lira satış fiyatı seviyesinden başladı.
Euro ise aynı saatlerde 6,2587 lira alış fiyatı, 6,2628 lira satış fiyatı ile işlem görüyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, 3 Ekim 2019
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