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YÜKSELİŞE GEÇEN DOLARSA SON DURUM...

Dolar...

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Dolar - euro kaç TL? 3 kim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar, 3 Ekim 2019 sabahına 5,7046 lira alış fiyatı, 5,7115 lira satış fiyatı seviyesinden başladı.

Euro ise aynı saatlerde 6,2587 lira alış fiyatı, 6,2628 lira satış fiyatı ile işlem görüyor.

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