YUMRUK ATTI, DİŞİNİ KIRDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da faaliyet gösteren bir hazır beton şirketine ait şantiyede çıkan tartışma sonucunda Serkan Koçak’ı ciddi şekilde darp ederek dişinin kırılmasına neden olan zanlı Umut Kaya, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da faaliyet gösteren bir hazır beton şirketine ait şantiyede çıkan tartışma sonucunda Serkan Koçak’ı ciddi şekilde darp ederek dişinin kırılmasına ve burnunun şişmesine neden olan zanlı Umut Kaya hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Ciddi darp” ve “Vahim zarar” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kaya, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Yumruk attı, dişini kırdı

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Emin Doğan, zanlı Umut Kaya’nın 16 Şubat 2019 tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren bir hazır beton şirketine ait şantiyede eniştesi olan Mehmet Yeni ile Serkan Koçak arasında meydana gelen tartışmanın ardından Koçak’ın yüzüne yumruk vurarak burnunun şişmesine ve 1 dişinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Zanlının 17 Şubat 2019 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Doğan, bu süre içerisinde müştekinin şikayetini geri çektiğini söyledi. Doğan, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

3 bin TL’ye serbest

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Umut Kaya’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.