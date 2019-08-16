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YUMRUKLAR HAVADA KONUŞTU!

YUMRUKLAR HAVADA KONUŞTU!

Burnu ve dişi kırıldı!

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Bu sabaha yakın saat 01.40 sıralarında Gazimağusa’da, Deniz Piyale Caddesi üzerinde S. K.(E-19) ve S.C.(E-19) alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada aralarında çıkan tartışma sonucunda Mehmet Altıntaş’ın vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup adı edileni darp ettikleri sırada burnu ve dişi kırıldı.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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