YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU!

Aralarında husumet olan Şefik Margilili ile Engin Alkan, Pile’yi birbirine kattı

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıslı Türkler ile Rumların birlikte yaşadığı karma köy Pile’de, dün sabahın erken saatlerinde 70 yaşındaki Şefik Margilili ile 55 yaşındaki Engin Alkan arasında sözle başlayan tartışma tekme tokatlı kavgaya döndü. Birbirlerine hakaretler edip, tekme savuran Margilili ile Alkan’ı çevredekiler ayırırken, hızını alamayan Margilili, Engin Alkan'a ait aracın lastiklerini bıçakla patlattı.

Hırsını lastiklerden aldı

Elde edilen bilgilere göre daha önceden aralarında husumet olan Şefik Margilili ile Engin Alkan, dün saat 06.00 sıralarında Pile'de 2. Cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Sözle başlayan tartışma karşılıklı tekme ve yumruk atmaya döndü. Karşılıklı darbın ardından Margilili hızını alamayıp Engin Alkan'a ait olup cadde üzerinde park halinde bulunan aracın sol ön ve sol arka lastiklerini bıçakla patlatarak hasara uğrattı. Polis, kavga eden iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

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