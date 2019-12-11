YUMURTA BIRAKMA BAHANESİYLE TECAVÜZ ETTİ!

Lefkoşa’da 19 yaşındaki yabancı uyruklu kadının evine yumurta bırakma bahanesiyle gidip, tecavüz etmekle suçlanan 45 yaşındaki Hasan Çamlıca, tutuklandı. “Cinsel tecavüz” ve “Darp” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlının avukatı Hasan Yücelen, tutukluluk talebine itiraz etmedi ve müvekkilinin kendisi olmadan ifade vermeyeceğini beyan etti. Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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