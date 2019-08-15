Yumurta haşlarken dikkat! Az kalsın kör kalıyordu

İngiltere’de yaşayan Beathany Rosser adlı genç kadın, mikrodalga fırında yumurta haşlamaya kalkınca başına büyük iş aldı.

22 yaşındaki Rosser, internetten öğrendiği tekniği geçen hafta salı günü hayata geçirmeye kalktı. Suya tuz eklediği takdirde yumurtaların mikrodalga fırında patlamadan pişeceğini okuyan Rosser, neredeyse kör kalıyordu.

Talimatları uygulayan genç kadın, kabuklu yumurtaları altı dakika mikrodalgada kaynattı ve sonrasında soğumak üzere bir kaba bıraktı.

Kaptaki yumurtaların hazır olup olmadığını kontrol etmeye kalktığında ise yumurtalar büyük bir gürültüyle patladı ve Bethany Rosser’in suratının sol tarafını yaktı.

Rosser, internette yumurtaları mikrodalgada haşlayabileceğini okuduğunu ve tedbirli davranarak önerilen süreden daha kısa bir zamanda yumurtaları mikrodalgadan çıkardığını ifade etti.

Birmingham kentindeki Queen Elizabeth Hastanesi’nin yanık ünitesini başvuran Rosser, gözünde oluşan hasarın kalıcı olup olmadığının ise belli olmadığını ifade etti. Rosser, “Gözüm açılmaya başladı ve artık görebiliyorum ama çok bulanık” dedi.