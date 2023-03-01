Oldukça yüksek bir protein değerine sahip olan yumurta evlerimizin kahvaltılarında yahut ara öğünlerinde kurtarıcı bir ürün olarak öne çıkmakta. Peki, yumurta kilo aldırır mı verdirir mi? tüm detayları ile derledik. İşte yumurta kilo aldırır mı sorusunun yanıtı...

Kilo vermek isteyenler, zayıflamak için diyetler deneyenlerin diyet sürecinde kalsiyum ve protein kaybını engellemek için mutlaka yumurtatüketmeleri gerekir. Yumurta kaç kalori, kilo aldırır mı?

İşte yumurta besin değerleri hakkında merak edilenleri derlediğimiz içeriğimiz...

YUMURTA KİLO ALDIRIR MI?

Genellikle sporcuların kahvaltılarında bulunan vazgeçilmez protein deposu haşlanmış yumurta hakkında merak edilen sorularından birisi de kilo aldırıp aldırmadığı. Hemen her gıda olduğu gibi gereğinden fazla yumurta yemek kilo almaya neden olabilir. Haberimizin sonraki sayfalarında konuyla ilgili merak edilen ayrıntıları inceledik.

YUMURTA KİLO ALDIRIR MI, VERDİRİR Mİ?

Haşlanmış yumurta hem tok tutma özelliği olduğu için hem de az kalori değerine sahip olduğu için genellikle diyet listelerinde yer alır. Eğer fitness ya da kardio çalışıyorsanız haşlanmış yumurtayı beslenme listenizde mutlaka bulunması gerekir. Bu durum diyet yapan kişiler için de her zaman geçerlidir.

Diyet yaparken az kaloriye sahip olan tok tutucu besinleri tüketmek gerekir. Bu sayede kolaylıkla kilo verebilirsiniz. Sadece spor ve diyet yaparken değil normal zamanlarda da yumurtayı bol bol tüketebilirsiniz. Fakat diyet yaparken yumurtayı tavada pişirmek yerine haşlama yöntemini tercih ederseniz daha az kalori almış olabilirsiniz. Fakat gereğinden fazla yumurta yemek kilo almaya neden olabilir.

HAŞLANMIŞ YUMURTA MI TAVADA YUMURTA MI YEMELİ?

Günde Haşlanmış ya da tavada 2 adet yumurta tüketmek kilo aldırabilir. Aldığınız kalori miktarını azaltmak istiyorsanız yumurtayı tavada pişirerek değil de haşlayarak tüketmenizde fayda bulunur.

Haşlanmış yumurta kalori bakımından en zengin olan kısım iç kısımda bulunan sarı yerdir. Yumurtanın sarısı ise adeta bir protein deposu olarak bilinir. Eğer yumurtanın sarısını tüketmekten hoşlanmıyorsanız sadece beyaz kısmını da tüketerek daha az kalori alabilirsiniz. Tavada tereyağ ile pişirilen yumurtayı ekmek ile birlikte tüketmek alacağınız kalori miktarını çok önemli bir şekilde arttırır.

YUMURTA BESİN DEĞERLERİ

Yumurta kaç kalori sorusunun yanıtını da şu şekilde ayrıntılı bir biçimde yanıtlayabiliriz:

Büyük bir yumurta 50 gram (gram) yaklaşık olarak 72 kaloridir.

Karbonhidrat: 0.36 gr

Protein: 6.28 gr

Yağ: 4.76 gr

Kolesterol (mg) 372

Haber Global