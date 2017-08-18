YUMURTANIN İÇİNDE BÖYLE BEYAZLIK VARSA...

Yumurtanın içindeki beyaz şeyin ne olduğu ortaya çıktı Yumurtanın içerisindeki o iplik gibi şeyi gördüğünüzde tiksiniyor musunuz? Ya da o garip şeyin ne olduğunu merak ediyorsanız işte cevabı…

Yumurta sarısının iki tarafında yapışmış olarak bulunan o iplik gibi şey aslında...

Yumurtanın içerisinde yer alan beyaz ipliğe benzeyen o kısma kalaza adı veriliyor. Genellikle yumurtanın içindeki o beyaz kısmın civcivle alakası olduğu düşünülür. Aynı zamanda akıllara mide bulandırıcı senaryolar geliyor.

Yumurtada bu beyaz kısmın bulunmasının civcivle hiçbir alakası yok. Bu beyaz kısım, yumurtanın sarısını ortada sabit tutmaya yarıyormuş.

Aynı zamanda bu kısım yumurtanın taze olduğunu da gösteriyormuş. Yumurta rafta bekletildiğinde yani bayatlamaya başladığında bu beyaz kısım giderek yok olmaya başlıyor.

Açıkçası o beyaz ipliği gördüğünüzde korkmanız değil sevinmeniz gerekiyor.