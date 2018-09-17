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Yunus Günçe evlendi!

Yunus Günçe evlendi!

Yunus Günçe evlendi!

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Yunus Günçe, tiyatrocu sevgilisi Işık Selin Kuyumcu ile dün akşam dünyaevine girdi.

Oyuncu Yunus Günçe bir süredir birlikte olduğu Işık Selin Kuyumcu ile dün akşam Sarıyer'de nikah masasına oturdu.

Oyuncu çifti bu özel gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Geceden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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