Yunus Günçe evlendi!

Yunus Günçe, tiyatrocu sevgilisi Işık Selin Kuyumcu ile dün akşam dünyaevine girdi.

Yunus Günçe, tiyatrocu sevgilisi Işık Selin Kuyumcu ile dün akşam dünyaevine girdi.

Oyuncu Yunus Günçe bir süredir birlikte olduğu Işık Selin Kuyumcu ile dün akşam Sarıyer'de nikah masasına oturdu.