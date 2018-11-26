Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Yunus Günçe'den Survivor itirafı
Yunus Günçe'den Survivor itirafı

Yunus Günçe'den Survivor itirafı

Yunus Günçe'den Survivor itirafı

A+A-

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Kuyumcu konuk oldu.

Yaklaşık 2.5 ay önce nikah masasına oturan Yunus Günçe ve Işık Selin Kuyumcu merak edilenlerini anlattı.

Survivor yarışmasına katıldığı dönemde büyük dersler çıkardığını söyleyen Günçe’den bir de itiraf geldi.

Adada kesinlikle ekstra yemek verilmediğini belirten Günçe şunları söyledi: Mesela hastaneye gidiyorsunuz orada da yemek yok. Eğer takımın ödülü kazandıysa o gün o yemek geliyor, yoksa aç kalıyorsunuz.

Yarışma öncesi sadece su ve Hindistan cevizi var başka da bir şey yok.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.