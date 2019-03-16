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YÜREKLER PARÇALANDI!

YÜREKLER PARÇALANDI!

Ailenin feryatları yürekleri parçaladı...

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Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Cinayete kurban giden 52 yaşındaki Gökhan Naim son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede acılı ailenin feryatları yürekleri parçaladı

Lefkoşa Ortaköy'de silahlı saldırı sonucu öldürülen 52 yaşındaki Gökhan Naim, dün cenaze töreniyle Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi. 

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Ailesi ve sevenleri Naim için yas tuttu, göz yaşları sel oldu.

Evli ve iki kız çocuğu sahibi olan Naim’in cenazesinde ailenin feryatları yürekleri parçaladı.

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Ailesi, "gitti, onu vurdular" diye ağıt yaktı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Erhüman'ın yanı sıra,  bakan ve milletvekilleri katıldı.

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