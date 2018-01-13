YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA!

Yeşilköy’de bugün saat 08.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı…

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza; Gelincik’te sakin 48 yaşındaki Cemalettin Açık’ın yönetimindeki JK 938 plakalı salon araç ile Erenköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erenköy’de sakin 39 yaşındaki Varol Sandal’ın yönetimindeki NP 142 plakalı salon araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu Cemalettin Açık ağır yaralı, Varol Sandal ise hafif yaralı olarak kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri hâlen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.