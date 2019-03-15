YURT DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI!

Kendisine kullanması için verilen telefonu çaldı

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da kendisine kullanması için Mehmet Güder tarafından verilen cep telefonu ile içerisindeki sim kartı sirkat eden Nusret Dağlı, ülkeyi terk ederken tespit edilerek tutuklandı. “Sirkat” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Dağlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Ülkeyi terk ederken yakalandı

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Uyguner, zanlı Nusret Dağlı’nın 7 Mart 2019 tarihinde kendisine kullanması için Mehmet Güder tarafından verilen cep telefonu ile sim kartı Güder’e geri vermeyerek sirkat ettiğini açıkladı. Uyguner, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat neticesinde zanlının 13 Mart 2019 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Uyguner, KKTC’de turist olarak bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Nusret Dağlı’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine,

3 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.