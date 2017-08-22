YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAK

Bir gram uyuşturucu yüzünden 3 gün tutuklu kalan Sami Rüzgar kefaletle serbest bırakıldı

Teoman TURAN

Girne’de trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde aracının torpido gözünde uyuşturucu madde bulunan Sami Rüzgâr hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı 3 gün tutukluluğun ardından dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis,18 Ağustos saat 16.00 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde kontroller yapan trafik polislerinin zanlının aracında arama yaptığını, yapılan aramada torpido gözünde bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlının gönüllü ifade verdiğini, 15 Ağustos tarihinde Girne’de narkotik polisi tarafından da aranan bir şahıstan uyuşturucu madde aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının İngiliz vatandaşı olduğunu belirten polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve zanlı için 30 bin TL kefalet senedi imzalanması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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