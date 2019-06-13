YURT ODASINDA BIÇAKLAMA!

YARALAMA VE CİDDİ DARP

Dün saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da, B.D. (E-21) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı E.Ş.(E-22)’nin kendisini darp etmesi üzerine B.D. masa üzerinde bulunan bıçak ile E.Ş’yi sol elinden hafif şekilde yaraladı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

