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YURT ODASINDA BIÇAKLAMA!

YURT ODASINDA BIÇAKLAMA!

Yaralama ve ciddi darp!

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YARALAMA VE CİDDİ DARP 

Dün saat 03:30 sıralarında,  Gazimağusa’da, B.D. (E-21) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı E.Ş.(E-22)’nin kendisini darp etmesi üzerine B.D. masa üzerinde bulunan bıçak ile E.Ş’yi sol elinden hafif şekilde yaraladı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 
 

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