YURT ODASINDA HIRSIZLIK!
1 kişi tutuklandı!
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YURT ODASINDAN BİLGİSAYAR ÇALINDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan, Gazimağusa’da, Sani Muhammad Ahmat’ın kalmakta olduğu yurt odasından bir adet dizüstü bilgisayar çalınması olayıyla ilgili polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.V.(E-25) tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Etiketler : yurt, bilgisaya hırsızlığı
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