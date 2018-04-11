YURT ODASINDA HIRSIZLIK!

YURT ODASINDAN BİLGİSAYAR ÇALINDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Gazimağusa’da, Sani Muhammad Ahmat’ın kalmakta olduğu yurt odasından bir adet dizüstü bilgisayar çalınması olayıyla ilgili polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.V.(E-25) tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.