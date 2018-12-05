YURT ODASINDA UYUŞTURUCU!

3. 04.12.2018 tarihinde, 11:30-12:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da Z.H.M.A.(E-21)’nın kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.