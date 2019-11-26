YURT ODASINDA UYUŞTURUCU!

25.11.2019 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da M.A.A.(E-21)’nın kalmakta olduğu yurt odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.