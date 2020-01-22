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YURT ODASINDA UYUŞTURUCU!

YURT ODASINDA UYUŞTURUCU!

18 yaşındaki genç tutuklandı!

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada kaldığı yurt odasında yaklaşık 1,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan A.M.A.E.(E-18) tutuklandı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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