YURT ODASINDA UYUŞTURUCU!
18 yaşındaki genç tutuklandı!
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada kaldığı yurt odasında yaklaşık 1,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan A.M.A.E.(E-18) tutuklandı.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.
Etiketler : yurt odası, uyuşturucu, tutuklanma
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