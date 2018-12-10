YURTTA HIRSIZLIK!
Bir tutuklu!
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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK
22.10.2018-09.12.2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren Advice isimli öğrenci yurdunda çalışan İ.A.H.(E-21), yurtta bulunan dairelerden tahsil etmiş olduğu 5.950 TL tutarındaki kira bedelini iş yeri muhasebesine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Advice, öğrenci yurdu, hırsızlık
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