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YURTTA HIRSIZLIK!

YURTTA HIRSIZLIK!

Bir tutuklu!

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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

22.10.2018-09.12.2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren Advice isimli öğrenci yurdunda çalışan İ.A.H.(E-21), yurtta bulunan dairelerden tahsil etmiş olduğu 5.950 TL tutarındaki kira bedelini iş yeri muhasebesine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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