Yusuf yusuf Kavgası!

Demet Akalın, İbrahim Tatlıses’in “Yusuf yusuf olduğu için Mehmetçik’e moral ziyaretine gelmedi” sözlerine ateş püskürdü

Geçen hafta Hatay-Reyhanlı’ya Mehmetçik’e moral ziyaretine giden ünlüler arasında yer alan İbrahim Tatlıses, “Ziyaret süperdi. Ağladık, eğlendik, keyiflendik” dedi. Bebek’te bir restoran çıkışı konuşan Tatlıses, muhabirlerin “Demet Akalın gibi bazı ünlüler çağrılmadıkları için veryansın etti” sözlerine şu karşılığı verdi: “Kardeşim herkese davetiye gitmiş. Yusuf yusuf edip gelmedi kimse. Korkudan. İşin gerçeği bu.” Akalın, bu sözler üzerine sosyal medya hesabından Tatlıses’i topa tutu.