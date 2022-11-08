Yuttuğu pil içinde patladı! 2 yaşındaki ufaklık şimdi yaşam savaşı veriyor

İki yaşındaki Dylan Alejandro, geçen ay Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora Eyaleti'nde, Cananea'daki evinde ailesinin nefes alamadığını fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler küçük çocuğun bir pil yuttuğunu ve ne yazık ki pilin içinde patladığını açıkladı. Dylan'ın tedavisi hala sürüyor.

Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora Eyaleti'e bağlı Cananea'daki evinde yemek borusunu pil yutan iki yaşındaki Dylan Alejandro, durumun fark edilmemesiyle boğazına sıkışan ve orada patlayan pil sebebiyle şimdi yaşam savaşı veriyor.

PİL YUTMUŞTU

Dylan pili yuttuğunda ailesi olayı görmemişti, ancak bir süre sonra onun nefes almakta zorlandığını fark ettiklerinde hızla yerel bir hastaneye gittiler. Hastanede yetkililer, yapılan tetkiklerin ardından Dylan'ın pil yuttuğunu açıkladı.

ANNESİ ANLATTI

Sekiz çocuk annesi Nayeli Guadalupe Coronado Nino, yerel basına, oğlu Dylan'ın içindeki pilin patladığını ve sonra yemek borusunda şiddetli bir yanma ve akciğerlerinden birinde enfeksiyon yarattığını açıkladı.

TEDAVİ EDİLİYOR

Dylan, 23 Ekim'de sağlık görevlilerinin kanının artık oksijen işlemediğini söylemesinin ardından yoğun bakıma alındı. Küçük çocuğun ameliyat edilebilmesi için doktorlar onu vücudundaki oksijen seviyelerini daha stabil hale getirmek üzere tedavi ediyorlar.

Dylan'ın ailesi, sağlık sigortaları olmadığı için şimdi tedavi masraflarını karşılamak üzere çevrimiçi platformlar üzerinden mali yardım beklediklerini duyurdular.

mynet.com.tr