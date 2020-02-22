Yüzlerce sutyeni çöpe atan Victoria's Secret israfla suçlandı

Bir müşteri, "Bunların hepsi çöpe gidiyor. Evsiz barınaklarına gönderilebilirlerdi" diye tepki gösterdi

İç çamaşırı markası Victoria's Secret, bir mağazası yakınındaki çöpte kullanılmamış yüzlerce sutyen bulunduğu iddiası sonrası eleştirilere maruz kaldı.

ABD'nin Colorado eyaletinde, Victoria's Secret mağazasının üst katında yaşayan Melanie Gelinas olayı fark etti ve 9News'e ihtiyacı olan insanlar varken israfın boyutundan rahatsız olduğunu anlattı.

Restoran işleten Gelinas, ABD'li haber ağına şunları söyledi: "Bunların hepsi çöpe gidiyor. Evsizlerin ya da kadınların sığındığı barınaklarına gönderilebilirlerdi."

Gelinas olayı sadece "para israfı" olarak görmediğini, birçok kişinin sutyenleri memnuniyetle ücretsiz kabul edeceğini düşündüğünü söyledi: "Barınakta yaşayan bir anne, Victoria's Secret'tan yepyeni bir sutyen sahibi olmak istemez miydi?"

Markanın sözcülerinden biri, mağaza kapanacağı için sutyenlerin çöpe atıldığını doğruladı. Sözcü, sergileme amaçlı ya da hatalı ürünlerin atıldığını ve envanterin bir kısmının başka mağazalara gönderildiğini açıkladı.

The Indepent'a konuşan yetkili şunları söyledi: "Yaşananların bu şekilde görülmesinden üzüldük. Bu mağaza kapanıyordu, bu yüzden deneme kabinlerindeki sutyenler de dahil sergileme ürünlerini attık. Geri kalan tüm envanter diğer mağazalara gönderildi."

Ama yaşananlar, moda endüstrisinin devam eden çevre zararları sebebiyle eleştirildiği bir zamanda geldi. Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion), Londra Moda Haftası'nın iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsraf ve Kaynak Eylem Programı'na (WRAP) göre Birleşik Krallık'ta (BK) satın alınan yeni kıyafet miktarı her dakika, Dünya çevresinde otomobille 6 tur atmaktan fazla karbon salınımına neden oluyor.

Sadece 2016'da 300 bin ton kıyafet çöpe atıldı.

Victoria's Secret, New York Times'ın "çalışanlara ve modellere yönelik yaygın zorbalık ve taciz" haberi sonrasında da topa tutulmuştu.

2019'da Victoria's Secret'ın pazarlama müdürü Ed Razek, "gösterinin bir fantezi olması" nedeniyle markanın trans veya kilolu modeller çalıştırmayacağı yönündeki sözleri sonrasında istifa etmişti.

The Independent, yorum almak için L Brand ve Victoria's Secret'la iletişime geçti.

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