YÜZÜ, BOYNU VE KOLLARI YANDI!
Saniye Bağ’ın, meydana gelen iş kazasında yüzü, boynu ve kolları yandı
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Lefkoşa’da dün öğleden sonra meydana gelen iş kazasında Saniye Bağ isimli kadının yüzü, boynu ve kolları yandı.
Kaza dün saat 15.30 sıralarında Ortaköy’de faaliyet gösteren Hacının Yeri isimli işyerinde yaşandı…
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, söz konusu işyerinde çalışan Saniye Bağ, gaz fırınını yakmaya çalıştığı sırada dışarı yayılan gaz sonucu üzerindeki kıyafetler, yüzü, boynu ve kolları yandı…
Saniye Bağ olay sonrası Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : iş kazası, Saniye Bağ
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