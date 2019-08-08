Yüzünüz ağrıyorsa dikkat!

Kabakulak olunca ne yapılmalı? Belirtileri ve tedavisi…

Kabakulak, öncelikle kulaklarınızın yakınında bulunan tükürük üreten tükürük bezlerini etkileyen viral bir enfeksiyondur. Kabakulak, bu bezlerin birinde veya ikisinde şişmeye neden olabilir... Peki, Kabakulak olunca ne yapılmalı?

Kabakulak, insandan insana tükürük yoluyla bulaşan ve kolayca yayılan bir virüsten kaynaklanır. Eğer bağışıklığınız yoksa sadece hapşıran ya da öksüren enfekte bir kişiden tükürük damlacıkları soluyarak kabakulak olabilirsiniz… Şimdi, Kabakulak olunca ne yapılmalı? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

KABAKULAK HAKKINDA

Kabakulak, en sık çocukları etkileyen tükürük bezlerinin son derece bulaşıcı bir virüs enfeksiyonudur. En belirgin semptom, hastanın tükürük bezlerinin şişmesinden dolayı yüzünün şişmesidir.

Etkilenen tükürük bezleri parotis bezleri olarak adlandırılır; Bazen kabakulak virüsü testis, yumurtalık, pankreas veya meninks (beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar) iltihaplanmasına da neden olabilir.

Birisi kabakulak geçirdiğinde, genellikle gelecekteki enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazanır.

KABAKULAK BELİRTİLERİ

Kabakulak virüsü ile enfekte olmuş bazı kimselerin belirti veya semptomu yoktur veya çok hafiftir. Belirti ve semptomlar geliştiğinde genellikle virüse maruz kaldıktan yaklaşık iki ila üç hafta sonra ortaya çıkarlar.

Kabakulak ilk belirtisi, yanakların şişmesine neden olan şişmiş tükrük bezleridir. Diğer belirti ve semptomlar şunları içerebilir:

– Yüzünüzün bir veya iki tarafında şişmiş tükürük bezlerinde ağrı

– Çiğneme veya yutma sırasında ağrı

– Ateş

– Baş ağrısı

– Kas ağrıları

– Zayıflık ve yorgunluk

– İştah kaybı

– Mide bulantısı

KABAKULAK OLUNCA NE YAPILMALI? TEDAVİSİ…

Kabakulağın tedavisi yoktur. Kabakulak kendi kendisini sınırlayan bir hastalıktır. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılır. Hastayken kendinizi daha rahat hissetmek için semptomları tedavi edebilirsiniz. Yapmanız gerekenler şu şekildedir:

– Kendinizi halsiz veya yorgun hissettiğinizde dinlenin.

– Ateşinizi düşürmek için asetaminofen ve ibuprofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler kullanın.

– Buz paketlerini yüzünüze uygulamak şişmiş bezleri yatıştırır.

– Ateş nedeniyle su kaybını önlemek için bol miktarda sıvı alın.

– Çorba, yoğurt ve çiğnenmesi zor olmayan diğer yiyecekleri yiyin.

– Tükürük bezlerinde daha fazla ağrıya neden olabilecek asitli yiyecek ve içeceklerden kaçının.

KABAKULAKTAN KORUNMAK İÇİN

Kabakulak hastalığını önlemenin en iyi yolu hastalığa karşı aşılanmaktır. Çoğu insan tamamen aşılandıktan sonra kabakulağa karşı bağışıklık kazanır.

Kabakulak aşısı genellikle her aşının en güvenli ve en etkili formunu içeren kombine bir kızamık-kabakulak-kızamıkçık (KKK) aşısı şeklinde verilir. Çocuk okula başlamadan önce iki doz KKK aşısı önerilir. Bu aşılar, aşağıdaki dönemlerde verilmelidir:

– 12 ila 15 ay arası

– 4-6 yaş arası