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  3. YÜZÜNÜZ SAĞLIĞINIZ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

YÜZÜNÜZ SAĞLIĞINIZ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

YÜZÜNÜZ SAĞLIĞINIZ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR? 115
Solgun dudaklar - Demir eksikliği
 
Vücuduzun ihtiyacı olan demiri almak için kırmızı et, ıspanak, kuru fasulye ve balık tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra demir takviyesi alabilirsiniz.