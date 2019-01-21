Yüzünüzde çıkan sivilceler hangi hastalığın belirtisi?

İnsan derisi organizmanın çalışmasında her türlü değişikliğe hassasiyetle yaklaşır. Ve alında, burnunda oluşan akneler, sivilceler içimizde giden belirli sorunlar hakkında haber verir.

İşte yüzünüzde çıkan sivilcilerin verdiği belirtiler…

Ağız çevresinde, burnun kenarlarında akneler varsa, bu bağırsağın sindirim sisteminin şlaklarla dolu olmasına işarettir. Bu sorunun üstesinden gelmek için kendi menüsünde yeniden göz atın. Tatlı gazlı su, kek, fast-fod gıdalardan vazgeçin. İçeriğinde selüloz olan (yulaf gevreği veya kepek yemeklere dâhil edilebilir) besinlere ağırlık verin. İyi olurdu ki, üç gün bu besinlerle diyet geçiniz. Yemekten sonra havlu veya ıslak mendil ile dudaklarınızı silmeyi unutmayın.

Burundaki ve alındaki akneler stresin göstergesidir. Sinirli olduğunda organizma aktif olarak adrenalin hormonu üretir. Bunun üstesinden nasıl gelinebilir? Birincisi, her boş şeye göre endişelenmeyin. Geceler sakinleştirici olan bitkisel yatıştırıcı çaylar için. İkincisi, yağlı cilt için losyonlardan veya toniklerden kullanın. Kozmetik araç yağ bezlerinin çalışmasını düzenler.

Çenedeki, boyunun ve çenenin alt kısmındaki sivilce ve akneler hormonal düzensizlikler haber verir. Eğer böyle “sinyaller” aybaşının ilk gününde meydana gelirse, endişelenecek bir şey yoktur. Onu tonikle kurutmamız yeterlidir. Ama eğer onlar uzun süre geçmiyorsa, jinekolog veya endokrinoloğa başvurmak gerekir. Bu, hem idrar-cinsiyet sisteminde hastalıkların izi olabilir.

Saç çizgisi üzerinde oluşan sivilceler doğru seçilmemiş araçlar kullandığınızı gösteriyor. Cilde düşen mumlar, ruj, gel gözenekleri tıkıyor. Bu durumda söz konusu araçtan vazgeçin veya çalışın ki, onlar alnına düşmediler. Saç dizginini sonra alnınızı temizleyin.

Gözaltı akneler yorgunluğun veya böbreklerin çalışmasında düzensizlik belirtisidir. Sebep ne olursa olsun iyi dinlenin, Mersin çayı için.

Çinli doktorlara göre ise; yanaklardaki sivilce, akne ve akne akciğerde oksijen yetersizliğine işarettir. Sigaradan vazgeçmek, temiz havada çok yürüyüş ve dinlenme günleri şehir dışına gitmek mükemmel olurdu. Ayrıca, yanaklardaki sorunlara cep telefonların teması da neden olabilir. Telefonun ekranını temiz mendille ile sık sık silin.