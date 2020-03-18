'Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız'
Sıla Usar İncirli'den hükümete ağır eleştiri
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CTP miletvekilli Sıla Usar İncirli sosyal medya hesabından hükümete set tepki gösterdi.'Bütün tedbirleri aldık diyen sizdiniz,almadınız'diyen Usar'ın açıklaması şöyle :
'Otellerde karantinada bulunan turistlerin ve çalışanların uygun karantina koşullarını oluşturamadınız.
Yurtdışından gelen öğrencilerin karantina sürecini başlatamadınız, yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.
İzolasyonda tutulan hastalarla virüs taşımayan hastaları ayıramadınız, hastaneyi amplifikatör hastane olmak riski ile karşı karşıya bıraktınız.
Bütün tedbirleri aldık diyen sizdiniz. Almadınız.'
Etiketler : sıla usar incirli
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