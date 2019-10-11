Yüzünüze sürüp 15 dakika bekletirseniz...

"Cilt kuruluğu özellikle mevsim geçişlerinde cildin tahriş olmasına, kızarmasına ve soyulmasına neden olabilecek bir cilt tipi sorunudur. Kuru ciltler için doğru nemlendirici seçmek, nem maskesi uygulamak ve cildi sürekli nemli tutmak önemlidir. Kuru ciltler için aloe vera maskesi sizin için kuruyan cildinize bir nem desteği sağlayabilir."