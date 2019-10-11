Yüzünüze sürüp 15 dakika bekletirseniz...
Yüzünüze sürüp 15 dakika bekletirseniz...
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"Cilt kuruluğu özellikle mevsim geçişlerinde cildin tahriş olmasına, kızarmasına ve soyulmasına neden olabilecek bir cilt tipi sorunudur. Kuru ciltler için doğru nemlendirici seçmek, nem maskesi uygulamak ve cildi sürekli nemli tutmak önemlidir. Kuru ciltler için aloe vera maskesi sizin için kuruyan cildinize bir nem desteği sağlayabilir."
Kuru ciltler için aloe vera maskesi
Aloe vera maskesi için kimyasal ürünler kullanmadan cildinizi nemlendirebilirsiniz.
Aloe vera maskesi malzemeleri:
- 4 yemek kaşığı aloe vera jeli
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 6 kaşık taze salatalık suyu
Aloe vera maskesinin yapılışı
Kuru ciltler için aloe vera maskesi yapmak için tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Karışımı temizlediğiniz yüzünüze uygulayın ve eşit derecede dağıtın. 15-20 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık su ile durulayabilirsiniz. Ardından havlu ile hafif hareketlerle bastırmadan ve tahriş etmeden kurulayın. Nemlendiri ile desteklemeyi unutmayın.
Etiketler : Cilt kuruluğu, Aloe vera maskesi
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