Zaman yolcusu 'bu 5 tarihi not edin' diyerek duyurdu! İnsanların süper güçleri olacak

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi, 2023 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti; kehanetleriyle şaşkına çevirdi. En dikkat çekenlerden birisi de süper güç sahibi olacak insanlardı. Kullanıcıların bazıları “Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum” şeklinde yorum yaptı. İşte detaylar...

İnsanların merakı ile ‘acaba böyle bir şey olabilir mi’ soruları ile ortaya çıkan ve pek çok kanıtı olduğu iddia edilen zaman yolcuları sosyal medyada birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor.



Geçmişte virüslerden, ejderhalara kadar pek çok olayın gerçekleşeceğini iddia eden zaman yolcularının bazı söyledikleri yaşanırken bazıları ise yaşandıysa bile toplumun gözünden kaçtı.



KORKUNÇ VİRÜS İDDİASI



Sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşımlarda yapan bir kişi, kendisinin zaman yolcusu olduğunu iddia ederek, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)'nde yapılan bir araştırmanın korkunç sonuçlar doğuracağını öne sürdü.

Kasım 2022. Bilim insanları Antarktika kaynaklı ölümcül bir virüs keşfedecek. Ocak 2023'te CERN, Mandela etkisi ve uzaylı iletişimi gibi garip olaylara neden olacak daha fazla deneye devam edecek. Mart 2023'te Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sona edecek ancak karşı denizde yeni bir savaş çıkacak.

Kimi kullanıcılar sözde zaman yolcusunun iddialarını 'abartı' olarak yorumlarken kimileri de "Size inanıyorum ama medya bu bilgilerin bir kısmının dışarı çıkmasına izin vermeyecek" dedi.

'GÖKTEN İNSANLAR DÜŞECEK'



Öte yandan 2671 yılından geldiğini iddia eden başka bir zaman yolcusu, Haziran 2023'te gökyüzünden gizemli şekilde 'insanların düşeceğini' iddia etmişti. TikTok'ta başka bir ‘zaman yolcusu’ ise, "18 Haziran 2023: 7 kişi gizemli bir şekilde gökten düşüyor, ama o bölgede uçan hiçbir şey yok" dedi.

UZAYLILAR VE SÜPER GÜÇLER GELECEK



2983 yılından olduğunu iddia eden bir TikTok kullanıcısı, kehanetleriyle şaşkına çevirdi. Gelecekten 3 önemli tarih paylaşan zaman yolcusunun videosu 17 binden fazla izledi.



2023'te kısa bir süre kala zaman yolcusunun açıkladığı olaylar şöyle:



30 Ocak: İnsanlar dengesiz üç alternatif evren keşfedecekler.



14 Şubat: Meksika'daki 4 lise öğrencisi, Güneş'ten daha önce hiç görülmemiş bilinmeyen yetenekleri alacak!



10 Şubat: Bir UFO, beraberinde yeni bir uzaylı türü getirerek 51. Bölge'nin yakınına inecek.

'BU 5 TARİHİ NOT EDİN' DİYEREK PAYLAŞTI



TikTok’ta @darknesstimetravel ismiyle paylaşımlar yapan bir başka zaman yolcusu ise gelecekte meydana gelecek olayları söylediğini iddia ederek binlerce takipçi kazandı. Bunların arasında uzaylılardan, solucan deliklerine kadar pek çok ilginç iddia bulunuyor.



Tüm bunların yanında kendisine zaman yolcusu diyen bu kişinin son yaptığı Mars gezegeni ile ilgili paylaşım büyük ilgi çekti.

Zaman yolcusu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

DİKKAT! Ben 2858 yılından gelen, gerçek bir zaman yolcusuyum. 2023 yılında bu 5 tarihi not edin.

28 Şubat: Herkes düşman bir uzaylı türünün Dünya'yı ele geçirmesiyle ilgili bir rüya görüyor.



30 Mart: Bir uçak solucan deliğine girerek ortadan kaybolacak. Bu süre uçaktaki yolcular için 6 saniye, dünyanın kalanı için ise 6 yıl sürüyor.



4 Mayıs: Mars'ta keşfedilen insan kemikleri, herkesin aslen Mars'tan geldiğimize inanmasına neden oluyor.



2 Temmuz: 6 insan, güneşin aşırı enerjisinden süper güçler alıyor.



19 Ağustos: Çok gizli bir hükümet projesi üzerinde çalışan bilim adamları, paralel evrene bir portal açıyor.



Zaman yolcusunun bu iddiaları çok kişinin ilgisini çekti. Bir kişi, bu olaylar gerçekleşse bile üstünün örtüleceğini ve halkla paylaşılmayacağını söylerken bir diğeri ise, “Geçen yılki kehanetlerin hiçbiri tutmadı. Hala bekliyorum” ifadelerini kullandı. Başka bir kullanıcı ise, “Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum” dedi.

gazetevatan