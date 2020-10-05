Zamanda yolculuk yapsanız bile covid-19 salgınını durduramazsınız

Queensland Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, ‘zamanda yolculukla geleceği değiştirme’ teorisinin bilimsel olarak imkânsız olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, koronavirüs salgınını durdurmak için geçmişe giden bir kişinin virüsün yayılmasını durduramayacağı belirlendi. Araştırmacılardan Germain Tobar, ‘Sıfırıncı hastanın enfekte olmasını engelleyebilirsiniz ancak bunu yaparken siz enfekte olabilirsiniz ve sıfırıncı hasta olabilirsiniz ya da başka biri sıfırıncı hasta olabilir’ dedi.

Yıllardır birçok bilim kurgu hikâyesine konu olan zamanda yolculuk ile ilgili yeni bir araştırmaya imza atıldı. Avusturalya’dan iki fizikçi, paradoks olmadan zamanda yolculuğun gerçekleştirilebileceğini bir araştırmayla ortaya koydu. İlk olarak 1940’lı yıllarda ortaya atılan “Büyükbaba Paradoksu” zaman yolculuğunun önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Bunu yaptığınız zaman büyükbabanız hiç çocuk sahibi olmamış, dolayısıyla anne ya da babanız hiç doğmamış ve sonuç olarak siz hiç dünyaya gelmemiş olacaksınız. Paradoks da tam burada başlıyor, işler kısır döngüye giriyor. Ancak Avustralya’da yer alan Queensland Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, zamanda yolculuk mümkün olsa bile “Büyükbaba Paradoksu”nun hiçbir zaman mümkün olamayacağı iddia edildi.

Koronavirüs örneği

Avustralya’da Queensland Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, sayısız ihtimali inceledi. Geçmişte bir değişiklik yapmış olsanız bile zaman çizelgesinin esasen kendi kendini düzelteceğini, sizi zamanda geri gönderen her şeyin yine de olmasını sağlayacağını belirledi. Queensland Üniversitesi’nden bilim insanı Fabio Costa, paradoksun imkânsızlığını koronavirüs ile ilişkilendirerek açıkladı. Costa, “Kovid-19’a yakalanan ilk sıfırıncı hastanın virüse maruz kalmasını önlemek için zamanda yolculuk yaptığınızı varsayalım. Ancak o kişinin enfekte olmasını engellemeniz, geri dönüp salgını durdurma motivasyonunu da ortadan kaldıracaktır” dedi. “Classical and Quantum Gravity” adlı akademik dergide geçen haftalarda yayımlanan araştırmanın baş yazarı fizikçi Germain Tobar ise zamanda yolculuk yapan kişinin geçmişte değişiklik yapabileceğini ancak orijinal sonucun yine de gerçekleşmesi için bir yolun olacağını aktardı. Tobar ise “Ne yaparsanız yapın, göze çarpan olaylar etrafınızda yeniden ayarlanır. Sıfırıncı hastanın enfekte olmasını engelleyebilirsiniz ancak bunu yaparken siz enfekte olabilirsiniz ve sıfırıncı hasta olabilirsiniz ya da başka biri sıfırıncı hasta olabilir” diye konuştu. Filmlere pek çok kez konu olan zaman yolcuğunda “Büyükbaba Paradoksu”nu konu alan filmler arasında 1985 yapımı “Geleceğe Dönüş” ve 2017 yılında yayınlanan Almanya yapımı “Dark” dizisi başı çekiyor.

Fizikçilerin araştırmayla ortaya koyduğu yeni önermeye göre, uzay-zamanın paradokslardan kaçınmak için potansiyel olarak kendisini yeni koşullara adapte ediyor.

VAKA SAYISI YÜKSELİŞTE

İtalya’da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 35 bin 986’ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilere göre, dün 2 bin 578 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 325 bin 329’a çıktı. Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 57 bin 429’a yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 303’e ulaştı.

İngiltere’de eşik aşıldı

İngiltere’de pandemi başladığından beri ilk defa bir günde açıklanan yeni koronavirüs vaka sayısı 10 bini geçti. Cumartesi akşamı yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 872 vaka görüldüğü duyuruldu. Geçen hafta başında kayıtlara geçirilemeyen vakalardan bazılarının cumartesi gününün kayıtlarına geçtiği ve bu yüzden sayıların arttığı belirtiliyor. İngiltere’de yapılan test sayısı ise günlük 264 bini aştı.

Son verilerle birlikte ülke genelinde bugüne kadar koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 480 bine yükseldi. İngiltere’nin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde de cumartesi günü yeni vaka rekoru kırıldı. Fransa’da tespit edilen vaka 16 bin 972 oldu. Ülkeler vakalardaki artışı dizginlemek için çeşitli önlemler açıklasa da hiçbir ülke bahar aylarındaki gibi kapsamlı bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulamayı planlamıyor. İngiltere’de, vakalarda artış görülen bazı kentlerle ülke geneline kıyasla daha fazla kısıtlama yapılıyor.

770 öğrenci de virüs

İngiltere’de Northumbria Üniversitesi’ndeki 770 öğrenci virüse yakalandı. Üniversiteden yapılan açıklamada 78 öğrencinin semptom gösterdiği ve testi pozitif çıkan 770 öğrencinin karantinaya alındığı belirtildi. Kovid-19’a yakalanan öğrencilerin oda arkadaşları ve yakın temasta olduğu kişilerin de kendilerini izole ettiği açıklandı. Virüsten etkilenen öğrencilere yiyecek, çamaşır ve temizlik malzemeleri gibi temel malzemelerin sağlandığı vurgulandı. Ayrıca öğrencilere online olarak ruh sağlığı desteği de verildiği ifade edildi.

Konuşurken bile yoruluyorlar

Dünya genelinde 1 milyonu aşkın insanın yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de hastanelerde yaşam mücadelesi verdiği Kovid-19’a yakalananların tomografi görüntüleri, virüsün akciğerlere verdiği tahribatı ortaya koyuyor. Görüntülerdeki beyazlıklarla Kovid-19’lu bir hastanın akciğerindeki tutulumlar, iltihap birikmeleri ve organın yapısının bozukluğu ortaya konuluyor. Normal hastaların ise akciğerindeki elastik yapı dikkati çekiyor. Elastik yapıya sahip akciğerlerde Kovid-19 nedeniyle oluşan tahribatlar sonucu zaman zaman organın kapasitesi küçüldüğü için hasta iyileştikten sonra da nefes almakta güçlük çekip, yürümekte zorlanabiliyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, nefes darlığıyla gelen hastanın akciğerinde tutulum görebildiklerini belirterek, “Bu hastaların oksijen düzeyleri düşüyor. Oksijen düşmesinin getirdiği ciddi bir kaygı bozukluğu ve nefes açlığı oluyor. En ufak hareket efor kapasitelerini sınırlıyor. Hastalar, daha çok yatağın içinde oturarak derin nefes almaya çalışıyor, konuşurken bile yoruluyor” dedi.

‘Kurallara uyulmalı’

Özellikle riskli grupların çok daha dikkatli olması gerektiğine işaret eden Yıldıray Çete, “Kronik hastalıkları olanlar, ileri yaştakiler, akciğer hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar çok daha dikkat etmeli. Gerçekten kötü bir hastalık. Onun için herkesin kurallara uyması gerekiyor. Dış ortama daha az çıkmalı, sosyal mesafeyi korumalı, mutlaka dışarıda maske takılmalı” uyarısında bulunuyor.

AA