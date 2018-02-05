ZAMLAR ÜST ÜSTE GELECEK!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, seçim dönemi nedeni ile ertelenen zamların önümüzdeki günlerde üst üste geleceğini vurguladı.

Özlem ÇİMENDAL

Seçim dönemi nedeni ile ertelenen zamların önümüzdeki günlerde üst üste geleceğini dile getiren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, tüm sektörlerin yaşanacak olan zam furyasından olumsuz etkileneceğini söyledi.

Zamlarla seçimlere oynadılar

Geçmiş hükümetin seçimlerde yüksek oy alma sebebi ile yapılacak zamları ertelediğinden bahseden Naimoğulları, “Geçmiş hükümet döneminde seçim dönemi olduğu için birçok yapılacak zammın yapılmadığı ortadadır. Zamlar dengelenmeye çalışıldı ki seçimlerde olumsuz bir kanı oluşmasın. Ancak yeni hükümetin gelmesi ile birlikte yapılması gerekli olan zamlar başladı” dedi.

Zamlar art arda gelecek

Zamların ardı arkası kesilmeden yapılmaya devam edeceğinin görüldüğüne dikkat çeken Naimoğulları, hayvancı için yem ve girdi maliyetlerine de zam geleceğini ifade ederek, “Bu zam sadece akaryakıt zammı ile kalmayacak. Özellikle birkaç gün sonra arpa ve yem girdilerine zam gelecek bunun yanı sıra diğer birçok ürünün girdi maliyetleri de artırılacaktır” şeklinde konuştu.

“Suyun fiyatının düşürüleceği, akaryakıtın zamlanmayacağı söylenmişti”

Yeni kurulan hükümetin üreticinin kalkınmasını istiyorsa, girdi maliyetleri ve akaryakıt konusunda destek vermesi gerekliliğine de işaret eden Naimoğulları, “Seçim zamanı suyun fiyatının düşürüleceği, akaryakıta zam gelmeyeceği ve girdi maliyetlerinin düşürüleceği söylenmişti. Özellikle de hayatın pahalı olmaması için mücadele edileceği söylendi ancak bunu hep birlikte önümüzdeki dönemde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Zamlar arka arkaya gelmeye devam ederse, ayakta duramayız”

Üretimin devamlılığı için hükümet edenlerin oldukça dikkatli ve icraat temelinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Naimoğulları, “Bu zamlar arka arkaya gelir ve maliyetler yükselirse ayakta duramayız. Zaten hayvancı şu anda zor bir durumdadır. Bir zam ya da düzenleme yapılırken sivil toplum örgütleri, birlik ve halkın beklenti, isteklerine kulak vermeleri lazım” dedi.

“Seçim bitti artık icraat zamanı”

Seçimin bittiğinin ve artık icraat zamanının geldiğinin altını çizen Naimoğulları, “Seçim bitti artık icraat gerekir. Bundan sonra yapılmayan her şey için gerekli tepkiyi koyacağız. Ne üreticinin ne halkın artık sözde kalan söylemleri istemediği ortadadır. Dönem artık icraat dönemidir” diye konuştu.

“Halkın gırtlağına yapışarak maliyeyi düzeltmeye çalışmasınlar”

Yeni hükümet döneminde de plansız günü birlik kararlar alınması halinde icraat hükümetinin gerekliliğinin yerine getirilemeyeceğinin bilindiğini dile getiren Naimoğulları, “Maliye bütçesini düzeltmek için, zam üstüne zam yaparak, halkın gırtlağına yapışarak, cebine el uzatılarak icraat yapılmaya kalkılırsa biz de en ağır tepkiyi koyacağız” şeklinde konuştu.

“Ben yaparım, ben bilirim anlayışı bir şey kazandırmaz”

Hayvancının derdinin kavga etmek değil, toplumsal kalkınma ve üretimin artırılması olduğuna vurgu yapan Naimoğulları, “Toplumsal olarak bizden görüş ve fikir isterlerse biz de elimizden geleni yapmaya hazırız. Ama ben yaparım ben bilirim anlayışı ile hareket edilirse ve ben ödeyemem maliye sıkıntılıdır tavrı içerisinde hareket edilirse, kavga yakındır” dedi.

“Daha 2017 yılının ödemeleri yapılmadı”

Şu anda hayvancının 2017 yılından kalan birçok ödemesi olduğunu ve hala yapılamadığını söyleyen Naimoğulları, “Şu anda bütçe görüşmeleri başlayacak ve ne zaman biteceği belli değil. Nisanda seçim yasakları tekrar gelecektir, bütçe geçerse bu zamana kadar bu ödemelerin çiftçi, hayvancıya acilen verilmesi lazım. O nedenle hızlı hareket edilmelidir. Biz daha 2017’yi temizleyemedik 2018 bütçesinin ise daha ne olacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadrolara iş bilirkişiler getirilmeli”

Yeni hükümetin yeni müsteşar yaratılacağı söylemlerinde bulunduğuna da dikkat çeken Naimoğulları, yeni müsteşar yaratılmayacağının olumlu bir şey olmayacağını, önemli olanın iş bilirkişilerin kadrolarda yer alması olduğunu söyledi. Naimoğulları, “Müsteşar yaratmayacaklar diye devlet kadrolarında iş bilmez kişilerin varlığının devamı olumsuzluk yaratır. O yüzden iş bilen kişilerle kadroların zenginleştirilmesi gerekmektedir ki ülkedeki sektörlerin devamlılığı sağlanabilsin” dedi.

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