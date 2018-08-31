ZAMLARI PROTESTO ETTİLER!

“Bizler zamlardan canı yanan vatandaşlar olarak buradayız” diyen Kurumanastırlı, zammı yapanların halka hesap vermesini istedi.

Bu arada Başbakanlık önüne giden bazı eylemciler zamlara tepki göstermeyenlere ve hükümet temsilcilerine hakaret içeren sözlerle tepki gösterdi. Eylem olaysız olarak dağıldı.

Öte yandan, kontak kapatma çağrısına uyarak başbakanlık önüne giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmazışık da başbakanlık önünde pankart açarak zamları protesto etti.

Yılmazışık, hükümetin aldığı önlemlerde tüketicileri koruyacak hiçbir madde yer almadığını da savunarak bu durumu eleştirdi.