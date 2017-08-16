ZANLI KOCA OLAY YERİNDE

Polis, Akile Akansoy’un yaşamını yitirdiği yerde dün tahkikat yaparken katil zanlısı koca da olay mahalline götürüldü

Suna ERDEN

Girne’de 8 ay önce üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını kaybeden 2 çocuk annesi Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümü ile ilgili olayın yaşandığı evde dün tahkikat yapıldı. Kızının ifadesi üzerine eşi Akile Akdoğan’ı öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan Yaşar Akdoğan dün olayın meydana geldiği Girne- Veysel Sokak’taki Kali Apartmanı’ndaki evlerine götürüldü. Olay yerinde yapılan tahkikatta olayın soruşturmasını yürüten Polis Müfettişi Eren Gözügüzel, olay yeri inceleme ekipleri, Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri de hazır bulundu.

ÖLÇÜMLER YAPILDI, KROKİ ÇİZİLDİ

Girne’de kaldığı apartmanın üçüncü katından düşerek yaşamını yitiren ve kısa süre önce eşi Yaşar Akdoğan tarafından balkondan atıldığı öne sürülen Akile Akdoğan’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, katil zanlısı koca dün olay mahalline götürülerek tahkikat yapıldı. Polis, olay yerini yeniden fotoğrafladı ve bazı ölçümler yaptı. Olay yerinin krokisi de çizilirken, bu işlemler esnasında zanlı da hazır bulundu. Olayın meydana geldiği evde, Nacisoy’un düştüğü yerde ölçüm ve fotoğraflama işlemleri yapan polis ekipleri daha sonra oradan ayrıldı.

Star Kıbrıs