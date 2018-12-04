"ZARARI ZİYANI OLAN HERKESE GEÇMİŞ OLSUN"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkemizde etkili olan yağışlarda zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Dün akşam gökyüzü adeta delindi, ben hayatım boyunca böyle bir yağmur görmedim. Bu sabah Balabayıs’ta karşılaştığım ilk görüntü…Başta zararı ziyanı olanlar olmak üzere herkese geçmiş olsun”