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"ZARARI ZİYANI OLAN HERKESE GEÇMİŞ OLSUN"

"ZARARI ZİYANI OLAN HERKESE GEÇMİŞ OLSUN"

Özersay'dan geçmiş olsun mesajı...

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkemizde etkili olan yağışlarda zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Dün akşam gökyüzü adeta delindi, ben hayatım boyunca böyle bir yağmur görmedim. Bu sabah Balabayıs’ta karşılaştığım ilk görüntü…Başta zararı ziyanı olanlar olmak üzere herkese geçmiş olsun”

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