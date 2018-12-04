"ZARARI ZİYANI OLAN HERKESE GEÇMİŞ OLSUN"
Özersay'dan geçmiş olsun mesajı...
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkemizde etkili olan yağışlarda zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Dün akşam gökyüzü adeta delindi, ben hayatım boyunca böyle bir yağmur görmedim. Bu sabah Balabayıs’ta karşılaştığım ilk görüntü…Başta zararı ziyanı olanlar olmak üzere herkese geçmiş olsun”
Etiketler : Kudret Özersay, aşırı yağış zarar görenler, geçmiş olsun mesajı
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