Zararlı bakterileri çoğaltıyor!

Vajina Sağlığını Korumak İçin 4 Öneri

Vajina sağlığı, hem dışsal hem de içsel yöntemlerle korunmalıdır. Yani bu, beslenme düzeninden yapılan egzersizlere, iç çamaşırı tercihinden cinsel yaşama kadar her şeyi kapsıyor. Vajina sağlığını korumak için 4 önerimiz var.

Güvenli bir cinsel hayat

Söz konusu vajina sağlığı olunca, dikkat edilmesi gereken konuların başını cinsel hayat çekiyor. Cinsel ilişki sırasında tercih edilen korunma yöntemleri, vajina sağlığı için oldukça önemli. Çünkü cinsel yolla bulaşan hastalıklar, rahim ağzı kanseri de dahil olmak üzere çok sayıda soruna neden olabiliyor.

Cinsel ilişki sırasında kondom kullanmak, en güvenilir korunma yöntemi olarak adlandırılıyor. Öte yandan cinsel ilişki sırasında kullandığınız kayganlaştırıcıların içeriğine de dikkat etmelisiniz. Vajinanızın pH dengesini koruyacak içerikte olanları tercih etmelisiniz. Düzenli olarak jinekoloğa gitmek ve ilişki sonrası vajina temizliğine dikkat etmek de yapmanız gerekenler arasında.

Hijyen ürünlerinden uzak durun

Kadınlar için özel olarak üretilen ürünler son zamanlarda oldukça yaygınlaşmış durumda. Ancak bilmeniz gereken bir şey var ki; vajinanızı temizlemek için ekstra bir ürün kullanmanıza gerek yok. Vajina, kendi kendine temizlenebilen bir yapıya sahiptir. Temizlemek adına uygulanan kimyasal ürünler, korumaktan ziyade sağlığını bozabiliyor.

Beslenme alışkanlıkları

Beslenme alışkanlıklarımız, vücudumuzun her bölgesine olduğu gibi vajina için de oldukça önemli. Vücuda giren tüm besinler asit-baz dengesinde değişimler oluşturuyor. Bu da vajinanın kendi kendini temizleme özelliğini etkiliyor. Meyveler, yeşil bitkiler ve bolca su içmek vajinanın pH dengesini korumaya yardımcı oluyor. Özellikle ananas, zencefil, ve kırmızı meyveler vajina sağlığı için çok faydalıdır.

İç çamaşırı tercihi

Kullanılan iç çamaşırlarının, vajina üzerinde olan etkisini hepimiz biliyoruz. Dantelli iç çamaşırları çok seksi, kabul ediyoruz. Ancak bunları sürekli tercih etmek vajinada için zararlı olan bakterilerin çoğalmasına sebep olabiliyor. Dantelli olanlardan vazgeçin demiyoruz ama pamuklu olanları tercih etmenizi öneriyoruz.

Pamuklu ürünler kullanmanın yanı sıra iç çamaşırınızı her gün değiştirmek de oldukça önemli.Öte yandan gece uyurken iç çamaşırınızı çıkarabilir, tüm gün hava almayan vajinanızın nefes almasını sağlayabilirsiniz.