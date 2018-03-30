ZAROĞLU, GÖREVİ DEVRETTİ!

Yeniden Doğuş Partisi’nin 118 kişiden oluşan Parti Meclisi dün akşam Boğaz’da ki Parti Okulunda bir araya gelerek yeni Genel Sekreterini ve 17 kişilik yeni MYK’sını belirledi.

Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı; “Bu bir bayrak yarışı. Bu yarışta kazanan ya da kaybeden olmayacak. Tek kazanan Parti olacak. Yarışa katılan iki arkadaşımızdan birisi Genel Sekreter diğeri ise Genel Başkan Yardımcısı olacak. Size kim hangi göreve gelsin diye soruyoruz. Yeni Genel sekreterimiz yılsonuna kadar üye sayımızı 7500 e ulaştırmak zorunda. Yılsonunda Genel Sekreterimizin performansını yine siz değerlendireceksiniz” dedi.

Genel Sekreterlik yarışına Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz katıldı.

Yapılan seçimde oylamaya katılan 106 PM üyesinden 56 sının oyunu alan Turan Büyüyılmaz YDP’nin yeni Genel Sekreteri oldu.

Turan Büyükyılmaz’ı ilk kutlayan kişi ise rakibi Bertan Zaroğlu oldu. Zaroğlu yaptığı konuşmada; “YDP Büyük bir aile. Bu bir bayrak yarışı. Yarışı Turan kardeşimiz kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Onun başarısı hepimizin başarısı olacak. Onun için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.

Seçimi kazanan Turan Büyükyılmaz ise üstlendiği görevin sorumluluğunu bildiğini söyleyerek Bertan Zaroğlu döneminde bu parti, Mecliste temsil edilme başarısını gösterdi. Benim dönemimde ise ülke sathında örgütlenecek ve iktidar yolu açılacak” dedi.

Parti Meclisi daha sonra MYK üyelerini belirlemek için seçime gitti. MYK ya aday olan 58 kişi içerisinden 17 kişilik kişi yeni MYK üyeleri belirlendi.

Buna göre yeni MYK üyeleri şöyle;

Lefkoşa;1) Enver Öztürk 2) Ayhan Arıklı 3) Emre Dalgıç 4) Kadir Yel 5) İsmail Eker

Mağusa; 1)Rakkate Fatı 2)Ayhan Demir 3) İlter Ömeroğlu 4) Eyüp Çatalkaya

Girne; 1) Okan Erdemsiz 2) Serkan Kara 3) Orhan Hunç

İskele; 1)Bekir Bolatcan 2) İsmet İlkhan

Güzelyurt; Gökhan Saraç 2) Zeki İnik

Lefke; Adem Küçükandaç

YDP Tüzüğüne göre Parti MYK sı 25 kişiden oluşuyor. 17 üye Parti Meclisi tarafından seçilirken 6 üye Genel Başkan Yardımcıları arasından atanıyor. Genel Başkan ve Genel Sekreter ise doğal üye olarak MYK ya katılıyor.

MYK üyeleri bu akşam toplanarak yerel seçimleri değerlendirecek.